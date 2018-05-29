В Киеве зафиксирован смертельный случай после отравления рыбой (52)

FaceNews 2018.05.29 16:45

"УНИАН" 29.05.2018 16:33 В воскресенье, 27 мая, в Киеве от агрессивной формы заболевания ботулизмом скончалась 47-летняя женщина. Об этом рассказала руководитель пресс-центра департамента Киевской городской государственной администрации по вопросам здравоохранения Наталья Вишневская. Отмечается, что семья погибшей женщины самостоятельно ловила и вялила рыбу. Утром после употребления она почувствовала первые симптомы, после чего уже