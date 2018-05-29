Стрельба в Бельгии: мужчина застрелил двух полицейских и взял заложницу (73)

ICTV Факти 2018.05.29 14:06

В городе Льеж (Бельгия) вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и взял в заложники женщину. О стрельбе в бельгийском городе Льеж сообщает RTBF. Неизвестный преступник застрелил двух полицейских, после чего взял в заложники прохожую. Позже нападающего застрелили правоохранители. По словам очевидцев, нападающий кричал что-то на арабском языке. Кроме трех убитых, СМИ сообщают еще о двух раненых. Полиция рассматривает версию о теракте.