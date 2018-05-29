В Одессе СБУ задержала пропагандистку "русского мира" (54)

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- Задержана жительница Одессы за распространение в соцсетях антиукраинских материалов : Новости Луганска 19:21
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- В Одессе СБУ задержала пропагандистку "русского мира" : Гуру.ua 18:40
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- СБУ задержала одесситку за антиукраинские посты в Интернете (фото) : "7 канал" (Одесса) 18:02
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- В Одессе СБУ задержала пропагандистку "русского мира" : Сегодня.ua 17:12
- Женщина, занимавшаяся антиукраинской агитацией в соцсетях, задержана в Одессе, - СБУ : Вої 17:05
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