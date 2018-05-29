В Одессе СБУ задержала пропагандистку "русского мира" (54)

Сегодня.ua 2018.05.29 17:12

Сегодня, 16:56 Информацию агитатор получала из российских пропагандистских интернет- изданий и сайтов боевиков Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Одессы, которая распространяла в соцсетях антиукраинские материалы. Как сообщил пресс-центр СБУ, женщина регулярно размещала на своих страницах в соцсетях материалы, содержащие призывы к изменению государственной