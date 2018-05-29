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Дело в Севастополе: на Украине нашли причину потери Крыма

Дело в Севастополе: на Украине нашли причину потери Крыма (64)

Новый день 2018.05.29 17:08
На Украине объяснили, почему потеряли Крым - всё дело в Севастополе. По словам экс-депутата Верховной рады Инны Богословской, если бы правительство "Незалежной" сделало из Севастополя кондоминиум, то полуостров не стал бы российской территорией. "Сделали бы внутреннюю границу вокруг Севастополя и определили его территорией совместного управления (С РФ - прим.
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