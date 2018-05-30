За прошедшие сутки 6 бойцов ВСУ были ранены (1)

NovostiUA.net 2018.05.30 00:14
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе были ранены шесть
украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции
Объединенных сил.
По информации штаба, боевики 37 раза открывали огонь по позициям Операции
объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 9 с применением тяжелого
вооружения.
Отмечается, что активные боевые действия продолжались с наибольшей
интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское,
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