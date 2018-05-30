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За прошедшие сутки 6 бойцов ВСУ были ранены

За прошедшие сутки 6 бойцов ВСУ были ранены (1)

NovostiUA.net 2018.05.30 00:14
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе были ранены шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По информации штаба, боевики 37 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 9 с применением тяжелого вооружения. Отмечается, что активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское,
ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, МИНОМЕТ, БОЕВИК, СУТКИ, ГОРЛОВКА, Украина, Россия, Крым, Луганск, Донецк
2018.05.30 (1)

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