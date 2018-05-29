Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Украине предрекли затяжную тяжбу с соседом

Украине предрекли затяжную тяжбу с соседом (6)

Обозреватель 2018.05.29 03:16
После победы на парламентских выборах в Венгрии правящей партии "Фидес" и ее лидера, премьер-министра Виктора Орбана, политика Будапешта в отношении Украины не изменится в ближайшие 5 лет. Данное мнение озвучил в интервью "РБК-Украина" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. "Это было ложным ожиданием, что политика Венгрии в языковом вопросе может быть скорректирована после выборов, и что они эту тему разгоняли
ВЕНГРИЯ, ВЕНГЕРСКОЕ, УКРАИНА, БУДАПЕШТ, ПЕТЕР, МЕНЬШИНСТВО, Климкин, Украина, HU, Будапешт, Киев, Ужгород, Нью-Йорк
2018.05.30 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018