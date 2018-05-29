Украине предрекли затяжную тяжбу с соседом (6)

Обозреватель 2018.05.29 03:16

После победы на парламентских выборах в Венгрии правящей партии "Фидес" и ее лидера, премьер-министра Виктора Орбана, политика Будапешта в отношении Украины не изменится в ближайшие 5 лет. Данное мнение озвучил в интервью "РБК-Украина" постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. "Это было ложным ожиданием, что политика Венгрии в языковом вопросе может быть скорректирована после выборов, и что они эту тему разгоняли