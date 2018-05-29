Украине предрекли затяжную тяжбу с соседом (6)

2018.05.30 (6)2018.05.29 (82) →
- Венгрия согласилась на переговоры с Украиной относительно языковых норм в законе об образовании - Климкин : ТСН.ua 00:43
- Украина и Венгрия договорились о консультациях по закону об образовании : LB.ua 00:37
- В Венгрии подтвердили, что пойдут на уступки относительно языкового закона в образовании : Телеканал новин "24" 00:30
- Украина и Венгрия договорились провести консультации по закону "Об образовании" : Глобус Одессы 00:18
- Украина - Венгрия: судьба Закарпатья : Одна Родина 00:18
- Венгрия подтвердила, что будет участвовать в переговорах по языковому вопросу : Українські Новини 00:14