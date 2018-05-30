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Стало известно, кто покажет в Украине матчи ЧМ-2018

Стало известно, кто покажет в Украине матчи ЧМ-2018 (62)

Факты 2018.05.30 14:33
14:25 30 мая 2018 Степан ПАК, "ФАКТЫ" Поединки чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, будет транслировать телеканал "Интер", сообщает Sport Arena. После долгих переговоров телеканал выкупил полученные еще в 2010 году права на трансляцию у Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Ранее "Медиа Группа Украина" (в нее входят телеканалы "Украина", "Футбол 1"
ТРАНСЛЯЦИЯ, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, УКРАИНА, НОТА, МИР, Украина, Россия
2018.05.30 (62)

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