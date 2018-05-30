Стало известно, кто покажет в Украине матчи ЧМ-2018 (62)

2018.05.30 (62)2018.05.29 (3) →
- Телеканал "Интер" покажет в Украине ЧМ-2018 : 1Football.info 18:00
- Официально: два канала Фирташа покажут украинцам чемпионат мира из России : Znaj.ua 17:46
- Интер будет транслировать Чемпионат мира по футболу в России : UA1.com.ua 17:44
- Россиянка в очередной раз нарушила пограничный режим Беларуси, возбуждено уголовное дело : СБ-Беларусь Сегодня 17:40
- "Интер" покажет Чемпионат мира по футболу : Грім-Інфо 17:40
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Черкаси 17:21
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Одесса 17:17
- Главное спортивное событие мира - на "Интере" и на НТН : Телеканал НТН 17:15
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Вінниця 17:14
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Івано-Франківськ 17:14
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Житомир 17:14
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : УСБН Запоріжжя 17:11
- Официально. "Интер" будет транслировать чемпионат мира : XSPORT.ua 17:08
- НТН также будет транслировать ЧМ-2018, - СМИ : Футбол 24 17:04
- Назван украинский канал, который покажет ЧМ-2018 по футболу в РФ : Вести-UA 17:01
- Официально: телеканал "Интер" покажет матчи ЧМ-2018 : MatchDay 16:59
- НОТУ планирует отдельно продать права на интернет-трансляции ЧМ в России : Ukrainefootball.net 16:56
- Мальчик обманул весь стадион (ВИДЕО) : Ukrainefootball.net 16:56
- Интер подтвердил показ чемпионата мира : Ukrainefootball.net 16:56
- Телеканал "Интер" объявил о покупке прав на показ ЧМ : Tribuna.com Украина 16:54
- "Интер" покажет чемпионат мира по футболу 2018 : Times.dn.ua 16:50
- Inter Media Group объявила о покупке прав на показ ЧМ-2018 в Украине : Зеркало недели. Украина 16:46
- "Интер" покажет Чемпионат мира по футболу : Українські Новини 16:44
- Интер покажет в Украине матчи ЧМ-2018 : Sharij.net 16:40
- Не говорите: Зайцева умоляет скрыть ключевую деталь : Politeka 16:40
- "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России : NewsOne 16:39
- "Интер" будет транслировать ЧМ по футболу, который пройдет в РФ : FM-TV 16:36
- Официально: телеканал "Интер" будет транслировать матчи ЧМ-2018 : Dynamomania.com 16:33
- Стало известно, какой украинский канал покажет ЧМ-2018 : Realist.online 16:32
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : FaceNews 16:31
- Как выглядит Ким Кардашьян в образе принцессы Жасмин : Pink 16:29
- Официально: Inter Media Group получила права на трансляцию матчей ЧМ-2018 : Динамо Киев от Шурика 16:29
- Национальная общественная телекомпания продала "Интеру" права на трансляцию матча ЧМ-2018 в России : АСН.in.ua 16:13
- ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА : Министерство внутренних дел Республики Беларусь 16:11
- В Украине матчи ЧМ-2018 покажет канал Интер : Антикор.com.ua 16:11
- Еще и российских комментаторов позовут: стало известно, кто в Украине покажет ЧМ-2018 : Politeka 16:10
- Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине : Новое Время 16:09
- УВИДИТ ЛИ УКРАИНА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ? : Zerkalo.mk.ua 16:09
- "Интер" и "НТН" покажут ЧМ по футболу-2018 : Интерфакс-Україна 16:06
- Площадь пожара на складе макулатуры в Москве достигла 500 кв. метров : Интерфакс газета 16:06
- Аласания подтвердил продажу прав на показ ЧМ, НОТУ планирует продать права и на интернет-трансляции : Tribuna.com Украина 15:55
- Матчи Чемпионата мира по футболу покажет канал Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина : Fin.org.ua 15:45
- Матчи Чемпионата мира по футболу покажет канал Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина : Укрудпром 15:44
- ЧМ-2018 по футболу в Украине - где смотреть : Спектр Новости 15:44
- Рейтинг пилотов Ф-1: Хэмилтон возглавил чарт, Риккардо поднялся на шесть позиций : Bigmir)net СПОРТ 15:44
- Телеканал "Интер" покажет чемпионат мира в России : Спорт-Экспресс в Украине 15:42
- Единственный в Украине: канал "Интер" покажет все матчи ЧМ-2018 в России : ReplyUA.net 15:33
- Увидит ли Украина Чемпионат Мира по футболу? : the Экономист 15:29
- Выяснилось, кто купил права на трансляцию ЧМ-2018 в Украине : Слово і Діло 15:12
- "Интер" будет транслировать матчи ЧМ-2018 : Четверта Влада 15:05
- "Интер" будет транслировать матчи ЧМ-2018 : Гордон 14:35
- Стало известно, какой канал покажет ЧМ-2018 в Украине, - СМИ : Еспресо TV 14:34
- Стало известно, кто покажет в Украине матчи ЧМ-2018 : Факты 14:33
- СМИ назвали украинский канал, который покажет ЧМ-2018 по футболу в России : Обозреватель 14:17
- Телеканал "Интер" покажет матчи ЧМ-2018 в Украине - СМИ : УкропNews.com 14:17
- В Украине нашлись желающие показать ЧМ по футболу в России : УкропNews.com 14:17
- Чемпионат мира 2018 года по футболу в Украине покажет телеканал Интер : Николаевские новости 14:12