Enel начала строительство солнечной электростанции El Paso мощностью 86,2 МВт в Колумбии (1)

Rambler News Service 2018.05.29 20:11

Компания Enel Green Power Colombia (EGPC), дочерняя компания итальянской Enel, начала строительство солнечной электростанции El Paso установленной мощностью 86,2 МВт в Колумбии, говорится в сообщении Enel. Как отмечает компания, El Paso станет первым объектом солнечной генерации группы в Колумбии и самой крупной солнечной электростанцией на стадии строительства в стране. Enel инвестирует в строительство El Paso около $70 млн.