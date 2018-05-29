Enel начала строительство солнечной электростанции El Paso мощностью 86,2 МВт в Колумбии (1)

Rambler News Service 2018.05.29 20:11
Компания Enel Green Power Colombia (EGPC), дочерняя компания итальянской
Enel, начала строительство солнечной электростанции El Paso установленной
мощностью 86,2 МВт в Колумбии, говорится в сообщении Enel.
Как отмечает компания, El Paso станет первым объектом солнечной генерации
группы в Колумбии и самой крупной солнечной электростанцией на стадии
строительства в стране.
Enel инвестирует в строительство El Paso около $70 млн.
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