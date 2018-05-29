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Enel начала строительство солнечной электростанции El Paso мощностью 86,2 МВт в Колумбии

Enel начала строительство солнечной электростанции El Paso мощностью 86,2 МВт в Колумбии (1)

Rambler News Service 2018.05.29 20:11
Компания Enel Green Power Colombia (EGPC), дочерняя компания итальянской Enel, начала строительство солнечной электростанции El Paso установленной мощностью 86,2 МВт в Колумбии, говорится в сообщении Enel. Как отмечает компания, El Paso станет первым объектом солнечной генерации группы в Колумбии и самой крупной солнечной электростанцией на стадии строительства в стране. Enel инвестирует в строительство El Paso около $70 млн.
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2018.05.30 (1)

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