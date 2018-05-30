В России запретят свободную продажу подержанных авто (30)

Мосмонитор 2018.05.30 10:09

30 мая 2018 г. 6:30 Соцсети Любые обещания о сохранении налоговых ставок сейчас не стоят и выеденного яйца. Ибо это бред сивой кобылы. В условиях кризиса и стагнации промышленного производства, даже на фоне увеличения цен на нефть и плавной девальвации рубля, у правительства нет другого выхода как поднимать налоги. Верховный главнокомандующий на такие мелочи внимания не обращает, выдавая одно за одним распоряжения увеличить зарплаты в госсекторе, и направить