ДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку (1)

УНИАН 2018.05.29 17:47

В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр. В турфирме утверждают, что автобус, попавший в ДТП в Будапеште, был исправен / фото Index В турфирме, автобус которой попал в ДТП в Будапеште, причиной аварии считают дорожную разметку. В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр, сообщает ТСН. Читайте такжеОбнародовано видео с места страшного ДТП с украинским автобусом в Будапеште