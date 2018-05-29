ДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку (1)

УНИАН 2018.05.29 17:47
В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр.
В турфирме утверждают, что автобус, попавший в ДТП в Будапеште, был
исправен / фото Index
В турфирме, автобус которой попал в ДТП в Будапеште, причиной аварии
считают дорожную разметку.
В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр,
сообщает ТСН.
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автобусом в Будапеште
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