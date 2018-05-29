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ДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку

ДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку (1)

УНИАН 2018.05.29 17:47
В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр. В турфирме утверждают, что автобус, попавший в ДТП в Будапеште, был исправен / фото Index В турфирме, автобус которой попал в ДТП в Будапеште, причиной аварии считают дорожную разметку. В фирме говорят, что автобус накануне прошел необходимый техосмотр, сообщает ТСН. Читайте такжеОбнародовано видео с места страшного ДТП с украинским автобусом в Будапеште
БУДАПЕШТ, АВТОБУС, ОГРАНИЧИТЕЛЬ, УКРАИНЕЦ, ПАССАЖИР, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, Украина, Будапешт, HU
2018.05.30 (1)

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