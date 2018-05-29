Корупція Інфо 2018.05.29 18:54

В Славянске Донецкой области 54-летнему распространителю детской порнографии объявили о подозрении в 23 фактах изнасилования детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Коррупция.Инфо "В ходе следствия правоохранители выяснили, что житель Славянска совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет, удалось установили 14 потерпевших, среди которых малолетние дети", - говорится в сообщении.