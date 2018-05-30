В Бельгии произошла перестрелка: убиты полицейские и прохожий (1)

Prioritet.org 2018.05.29 17:28
В городе Льеж в Бельгии 29 мая вооруженный мужчина застрелил двух офицеров
полиции и одного прохожего на бульваре д'Аврой.
После этого он взял в заложницы женщину - сотрудницу школы Атене Леони де
Ваха, сообщает местное издание RTBF
Еще два человека были ранены в перестрелке, которая произошла недалеко от
кафе.
Перестрелка началась после попытки полицейских проверить документы.
Позже мэр Льежа сообщил о ликвидации злоумышленника.
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