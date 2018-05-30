Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис (26)

Вести-UA 2018.05.30 10:01

Такое развитие событий прежде всего грозит ЕС Миллиардер Джордж Сорос заявил, что рост курса доллара и отток капитала с развивающихся рынков может привести к еще одному крупному финансовому кризису. Об этом пишет Bloomberg, передает Экономическая правда. По его мнению, такое развитие событий прежде всего грозит Европейскому Союзу. Главными причинами будущего кризиса Сорос назвал срыв иранской ядерной сделки и "разрушение" трансатлантического альянса ЕС и США.