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Составлен рейтинг самых дорогих городов мира

Составлен рейтинг самых дорогих городов мира (33)

Измаил вечерний 2018.05.30 11:47
Киев расположился на 75-ом месте Силами экспертов UBS в очередной раз был составлен список самых дорогих для проживания городов мира. Пятёрку наиболее дорогих для жизни городов замыкает Нью-Йорк, а четвёртую строчку в данном рейтинге занял Копенгаген. На третьей почётной позиции в этом списке находится Осло, которое уступило второе место Женеве. Премиальный титул самого дорого для проживания города в мире занял швейцарский Цюрих.
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2018.05.30 (33)

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