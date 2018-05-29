Двое украинцев, которые перегоняли российские танки на Донбасс, получили по 10 лет (10)

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- Суд дал двоим танкистам "ДНР" по 10 лет тюрьмы : УСБН Черкаси 03:20
- Суд дал двоим танкистам "ДНР" по 10 лет тюрьмы : УСБН Житомир 03:14
- Суд дал двоим танкистам "ДНР" по 10 лет тюрьмы : УСБН Вінниця 03:14
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- Суд дал двоим танкистам "ДНР" по 10 лет тюрьмы : FaceNews 02:15
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- Суд дал двоим танкистам ДНР по 10 лет тюрьмы : Публичные люди 00:23
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