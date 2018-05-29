Двое украинцев, которые перегоняли российские танки на Донбасс, получили по 10 лет (10)

Укринформ 2018.05.29 19:02

Ukrinform В Донецкой области двух танкистов "ДНР" - жителей Мариуполя приговорили к 10 годам лишения свободы за ведение агрессивной войны и участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. "За ведение агрессивной войны и участие в незаконном вооруженном формировании "ДНР" двух танкистов осуждено к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.