Бессмертный собрался в президенты Украины (21)

ТВі 2018.05.30 09:54

Фото: О планах баллотироваться в президенты Бессмертный сказал на встрече с журналистами Политик Роман Бессмертный заявил, что будет участвовать в очередных президентских выборах Украины Об этом Безсмертный заявил на встрече с журналистами и экспертами в Киеве, передает Еспресо.TV. Бывший вице-премьер Роман Безсмертный заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.