Бессмертный собрался в президенты Украины (21)

2018.05.30 (21)2018.05.29 (18) →
- Бессмертный собрался в президенты Украины : ТВі 09:54
- Бывший ректор налогового университета Петр Мельник вновь в центре коррупционного скандала : Киевская Правда 09:54
- На пост президента намерен баллотироваться экс- вице-премьер-министр Украины : Journalist.today 09:48
- Роман Бессмертный заявил о своем намерении баллотироваться в президенты : Експерт-центр 09:33
- Роман Безсмертный собрался идти в президенты : Днепр Вечерний 09:28
- Івано-Франківська область: рятувальники допомогли туристу з Польщі, який застряг у гірській лісовій місцевості : ДСНС України 09:27
- Бывший соратник Ющенко идет в президенты (ВИДЕО) : Паноптикон 09:21
- Роман Бессмертный намерен баллотироваться в президенты : УРА-Информ 08:57
- Роман Бессмертный решил баллотироваться в президенты : РИА Мелитополь 08:34
- Бессмертный заявил об участии в президентских выборах : ReplyUA.net 08:33
- Роман Бессмертный собрался баллотироваться в президенты : Власти.нет 08:15
- Роман Бессмертный заявил, что пойдет в президенты : НикВести 08:12
- Роман Бессмертный собрался баллотироваться в президенты : NewsMir.info 08:10
- Роман Безсмертный заявил, что идет в президенты : УкрОП.org 06:57
- Плюс один: Роман Безсмертный заявил, что пойдет в президенты : Iнше ТВ 06:44
- Роман Бессмертный решил баллотироваться в президенты : Вибори в Україні та світі 06:16
- Роман Бессмертный решил баллотироваться в президенты : Bigmir)net Новости 06:08
- Роман Бессмертный решил баллотироваться в президенты : Корреспондент.net 05:46
- Роман Бессмертный заявил о намерении баллотироваться в президенты : Интерфакс-Україна 04:36
- Бессмертный подтвердил, что будет баллотироваться в президенты : Четверта Влада 01:05
- Роман Бессмертный идет в президенты : Vector News 00:16
- Бывший вице-премьер Украины будет баллотироваться на пост президента : Телеграф.com.ua 00:13
- Роман Бессмертный собрался в президенты Украины : Мой Город N 00:05