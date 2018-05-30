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Фокус: Украина

Бессмертный собрался в президенты Украины

Бессмертный собрался в президенты Украины (21)

ТВі 2018.05.30 09:54
Фото: О планах баллотироваться в президенты Бессмертный сказал на встрече с журналистами Политик Роман Бессмертный заявил, что будет участвовать в очередных президентских выборах Украины Об этом Безсмертный заявил на встрече с журналистами и экспертами в Киеве, передает Еспресо.TV. Бывший вице-премьер Роман Безсмертный заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые состоятся в 2019 году.
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2018.05.30 (21)

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