В Киеве у входа в квартиру хладнокровно расстрелян российский оппозиционный журналист Бабченко (61)

Фраза.ua 2018.05.29 23:04

"Фраза" Сегодня вечером в Днепровском районе Киева был убит известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко. Как выяснили журналисты "Фразы", он был застрелен у себя в квартире и умер по пути в больницу. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "жена была в ванной комнате, она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови.