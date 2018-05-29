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Фокус: Украина

В Киеве у входа в квартиру хладнокровно расстрелян российский оппозиционный журналист Бабченко

В Киеве у входа в квартиру хладнокровно расстрелян российский оппозиционный журналист Бабченко (61)

Фраза.ua 2018.05.29 23:04
"Фраза" Сегодня вечером в Днепровском районе Киева был убит известный оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко. Как выяснили журналисты "Фразы", он был застрелен у себя в квартире и умер по пути в больницу. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, "жена была в ванной комнате, она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови.
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2018.05.30 (61)

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