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Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи (46)

Антикор.com.ua 2018.05.30 14:10
Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи. После расследования матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте, Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit обязала к тому же 30-летнего спортсмена выплатить и штраф в размере 10 тысяч долларов. Кроме того, украинец не сможет больше принимать участие в официальных
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2018.05.30 (46)

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