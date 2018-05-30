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В РФ возбудили дело об убийстве Бабченко в Киеве

В РФ возбудили дело об убийстве Бабченко в Киеве (68)

Bigmir)net Новости 2018.05.30 00:38
Российский Следком не намерен оставлять без внимания преступления против граждан России в Украине. СК России открыл дело об убийстве журналиста Бабченко sledcom.ru В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 29 мая. Отмечается, что гражданин России Аркадия Бабченко застрелили в столице Украины, а согласно российскому уголовному законодательству Следком
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2018.05.30 (68)

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