В РФ возбудили дело об убийстве Бабченко в Киеве (68)

Bigmir)net Новости 2018.05.30 00:38

Российский Следком не намерен оставлять без внимания преступления против граждан России в Украине. СК России открыл дело об убийстве журналиста Бабченко sledcom.ru В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 29 мая. Отмечается, что гражданин России Аркадия Бабченко застрелили в столице Украины, а согласно российскому уголовному законодательству Следком