Последний пост Бабченко в Facebook: сегодня мой второй день рождения (11)

Arena.press 2018.05.30 00:12

Вчера, 23:03 Аркадий Бабченко / Фото: TUT.by Во вторник, 29 мая, за десять часов до своей смерти российский журналист Аркадий Бабченко рассказал в Facebook, как четыре года назад пережил свой второй день рождения. Тогда журналист собирался сесть в вертолет возле Славянска, который должен был доставить бойцов АТО на гору Карачун, но для него не хватило места. Вертолет тогда сбили.