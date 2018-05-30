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Последний пост Бабченко в Facebook: сегодня мой второй день рождения

Последний пост Бабченко в Facebook: сегодня мой второй день рождения (11)

Arena.press 2018.05.30 00:12
Вчера, 23:03 Аркадий Бабченко / Фото: TUT.by Во вторник, 29 мая, за десять часов до своей смерти российский журналист Аркадий Бабченко рассказал в Facebook, как четыре года назад пережил свой второй день рождения. Тогда журналист собирался сесть в вертолет возле Славянска, который должен был доставить бойцов АТО на гору Карачун, но для него не хватило места. Вертолет тогда сбили.
КАРАЧУН, АРКАДИЙ, БРУСТВЕР, КУЛЬЧИЦКИЙ, ПЕРЕГРУЗ, ВЕРТУШКА, Бабченко, Кульчицкий, Киев, Россия, Украина, Москва
2018.05.30 (11)

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