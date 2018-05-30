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Опубликовали видео с места убийства журналиста Аркадия Бабченко

Опубликовали видео с места убийства журналиста Аркадия Бабченко (39)

Телеканал новин "24" 2018.05.30 05:30
Убийство Аркадия Бабченко / УП В сети опубликовали кадры из Никольско-Слободской улице в Киеве, где 29 мая был убит российский журналист Аркадий Бабченко. В частности, на кадрах опубликованных УП видно, как полиция и криминалисты проверяли мусоропровод в подъезде дома, где убили Бабченко. Поздно ночью жена Бабченко покинула квартиру, где произошло убийство. Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского
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2018.05.30 (39)

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