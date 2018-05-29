Геращенко рассказал, где убийца поджидал Бабченко (53)

УНИАН 2018.05.29 23:03

Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Бабченко убили 29 мая в Киеве / Скриншот Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко. Читайте такжеБабченко угрожали убить и уничтожить всю его семью - товарищ застреленного журналиста