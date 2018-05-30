СПЧ России попросит Украину привлечь правозащитников к расследованию убийства Бабченко (94)

УНИАН 2018.05.30 09:17

Глава СПЧ Михаил Федотов заявил о заинтересованности в том, чтобы все материалы этого расследования были максимально открыты для общественности. Бабченко был убит вечером 29 мая в своем доме в Киеве \ ТСН Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратится к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства журналиста Аркадия Бабченко.