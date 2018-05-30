СММ ОБСЕ зафиксировала гибель 107 мирных жителей в Донбассе с начала года (38)

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- С начала 2018 года на Донбассе погибли 107 мирных жителей, - ОБСЕ : Мариупольские новости 11:59
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей Донбасса с начала года : Cxid.info 11:24
- В Совбезе ООН озвучили число погибших мирных граждан на Донбассе с начала года : DailyUA 11:24
- У Мирнограді вибухнув невідомий предмет: є загибла : DailyUA 11:24
- С начала года в Донбассе погибли 107 мирных жителей - СММ ОБСЕ : УкропNews.com 11:17
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей Донбасса с начала года : "Наша газета" (Луганск) 11:07
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : 7 днів Ужгородськi 11:06
- В этом году ОБСЕ зафиксировала гибель 107 мирных жителей на Донбассе : 62.ua 11:05
- С начала 2018 года на Донбассе погибли 107 мирных жителей, - ОБСЕ : Фокус 11:04
- В этом году ОБСЕ зафиксировала гибель 107 мирных жителей на Донбассе : 0642 Луганск 11:02
- ОБСЕ: 107 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года : SiteUA 10:50
- С начала года в Донбассе погибли 107 мирных жителей - СММ ОБСЕ : Зеркало недели. Украина 10:46
- ОБСЕ: 107 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года : Hronika.info 10:42
- ОБСЕ: Из-за обстрелов с начала года погибли более сотни мирных жителей Донбасса : Новости Донбасса 10:39
- Больше сотни мирных жителей погибли на Донбассе с начала года - Совбез ООН : ТВі 09:54
- Стало известно, сколько мирных жителей погибли на Донбассе с начала года : Соцпортал 09:42
- Калуські активісти збирають усе необхідне для собачого притулку : ifPortal.net 09:42
- В ОБСЕ заявили о гибели более сотни мирных жителей Донбасса с начала года : Realist.online 09:32
- ОБСЕ: С начала 2018 года 107 мирных жителей погибли на Донбассе : Капитал 09:19
- Сколько мирных жителей погибло на Донбассе: ОБСЄ озвучили данные : ICTV Факти 09:06
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : From-UA.com 09:04
- Учёные: "Зомби-грибок" у муравьёв имеет супер-спсобности : Монависта 09:03
- СММ ОБСЕ зафиксировала гибель 107 мирных жителей в Донбассе с начала года : Центр журналистских расследований 08:46
- Представлен бюджетный смартфон Meizu 6T с 5,7-дюймовым полноэкранным дисплеем : iLenta 08:42
- С начала года на Донбассе погибло 107 мирных граждан - ОБСЕ : Информационное Сопротивление 08:42
- С начала года более 100 мирных жителей погибли на Донбассе, - ОБСЕ : Еспресо TV 08:34
- Миссия ОБСЕ шокировала цифрой погибших на Донбассе мирных жителей : Факты 08:34
- С начала года на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ : UA.news 08:14
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : Телеграф.com.ua 08:13
- В Донбассе с начала года погибли 107 мирных жителей : Комсомольская Правда в Украине 08:01
- Сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года: цифра от ОБСЕ : Телеканал новин "24" 08:00
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных жителей - ОБСЕ : УРА-Информ 07:57
- Сколько красноармейцев вернулось из немецкого плена : Русская Семерка 07:45
- СММ ОБСЕ подтвердила гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : Iнше ТВ 07:45
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных жителей - ОБСЕ : Bigmir)net Новости 07:08
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных жителей - ОБСЕ : Корреспондент.net 06:31
- СММ ОБСЕ подтвердила гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : Интерфакс-Україна 06:06
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан, - Совбез ООН : Novosti.UA 01:21
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан, - Совбез ООН : Arena.press 01:13
- В Совбезе ООН озвучили число погибших мирных граждан на Донбассе с начала года : LB.ua 01:07
- С начала года на Донбассе погибли 107 мирных граждан, - Совбез ООН : РБК-Україна 00:11
- В ОБСЕ подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе с начала года : NewsMir.info 00:10
- Глава миссии ОБСЕ в Украине: С начала года наблюдатели подтвердили гибель 107 мирных жителей на Донбассе : Гордон 00:05