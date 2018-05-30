СММ ОБСЕ зафиксировала гибель 107 мирных жителей в Донбассе с начала года (38)

Центр журналистских расследований 2018.05.30 08:46

С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали более 100 тыс. нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей. Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан Фото: Reuters Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан на специальном заседании Совета безопасности ООН, передает Центр журналистских расследований со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина.