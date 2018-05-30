Конец учебного года "ознаменовался" форменной расправой над учениками Херсонского областного лицея (51)

Херсон Онлайн 2018.05.30 13:06

Когда десятиклассники отдыхали во дворе у лицейского общежития по улице Полтавской, на них набросилась группа местной шпаны. Молодчики постарше проникли во двор, и начали поочередно избивать ребят 15 и 16-лет от роду, приехавших учиться из сельских районов области.