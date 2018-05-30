"Это могла быть бойня": легковушка с 10 украинскими студентами попали в ДТП в Варшаве (32)

Главред 2018.05.30 11:05

Двое человек расположились на сиденье рядом с водителем, пятеро - на заднем, а еще двое ехали в багажнике. 10 человек в одной легковушке: украинские студенты попали в ДТП в Варшаве. Скрин с видео В Варшаве украинские студенты попали в серьезное ДТП. При этом местных спасателей поразило количество людей, набившихся одну машину: в одну легковушку умудрились утрамбоваться 10 украинцев.