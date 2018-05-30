Порошенко уволил главу Нацкомиссии по энергетике (51)

FaceNews 2018.05.30 09:31

"НВ Бизнес" 30.05.2018 09:12 Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Соответствующий приказ президент подписал в среду, 30 мая, передает пресс- служба Порошенко. Полномочия Вовка закончились 26 мая. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.