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Порошенко уволил главу Нацкомиссии по энергетике (51)

FaceNews 2018.05.30 09:31
"НВ Бизнес" 30.05.2018 09:12 Президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Соответствующий приказ президент подписал в среду, 30 мая, передает пресс- служба Порошенко. Полномочия Вовка закончились 26 мая. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.
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