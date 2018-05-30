Железнодорожные билеты в Украине подорожали на 12% (68)

Зеркало недели. Украина 2018.05.30 14:46

Правительство хотело повысить цены на билеты уже с апреля, однако подорожание отложили. Всего в этом году тариф поднимут на 25%. Билеты уже подорожали, в октябре ожидается еще один этап индексации ╘ А.А.Красноперов / Facebook "Укрзализныця" повысила с 30 мая цены на билеты на 12%, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании. "Индексация тарифов на 12%, начиная с этого периода, началась.