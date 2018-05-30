"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга $2,6 млрд (51)

Realist.online 2018.05.30 11:32

Компания "Нафтогаз Украины" начала в зарубежных судах процесс взыскания с российского "Газпрома" долга $ 2,6 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в украинском правительстве. По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.