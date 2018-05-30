"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга $2,6 млрд (51)

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- "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга $2,6 млрд : Realist.online 11:32
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- Нафтогаз начал процесс взыскания долга с Газпрома : Телеграф.com.ua 10:43
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