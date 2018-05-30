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Фокус: Украина

В Испании задержали врага Путина

В Испании задержали врага Путина (57)

Обозреватель 2018.05.30 11:17
В Испании в Мадриде по запросу России задержали финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management и правозащитника Уильяма Браудера, обвинявшего российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского. Браудера, осужденного в Москве за неуплату налогов, отвезли в участок, о чем говорится в его посте Twitter. Госдеп США критикует посмертный суд над Магнитским In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian
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