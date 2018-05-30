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В Беларуси задержали помощника Лукашенко

В Беларуси задержали помощника Лукашенко (53)

Kramatorsk.info 2018.05.30 13:07
30 мая в Беларуси был задержан на взятке в 200 тысяч долларов помощник президента Александра Лукашенко Сергей Ровненко. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Беларуси. Отмечается, что Ровненко попал в поле зрения правоохранителей более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию (он также был инспектором по Гродненской области - ред).
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