В Беларуси задержали помощника Лукашенко (53)

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- Помощник Лукашенко попался на взятке : Взгляд.ua 14:17
- Помощника президента Беларуси задержали на взятке : Зеркало недели. Украина 14:17
- Помощника Лукашенко поймали на взятке в $200 тыс : Обозреватель 14:17
- Помощник Лукашенко задержан на взятке в $200 тысяч : Новости N 14:14
- Помощника Лукашенко неожиданно задержали на крупной взятке : УСБН Житомир 14:14
- Помощника Лукашенко неожиданно задержали на крупной взятке : УСБН Вінниця 14:14
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- На взятке в 200 тысяч долларов попался помощник Лукашенко : 368.media 14:04
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- Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов : Резонанс.in.ua 13:41
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- Помощник Лукашенко попался на взятке : QHA Крымские Новости 13:30
- Помощник Лукашенко задержан на взятке в $200 тысяч : Prioritet.org 13:28
- Помощника президента Беларуси задержали на взятке в $ 200 тысяч : ДонПресс 13:27
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- Помощник Лукашенко задержан на взятке в $200 тысяч : Arena.press 13:12
- КГБ Беларуси задержала помощника Лукашенко на взятке в $200 тысяч : Местные вести 13:11
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