Экс-президент стал главой наблюдательного совета наименьшего украинского банка (46)

Незалежний Аудитор 2018.05.30 13:06

Среда, 30 Май 2018 12:38 Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка (Киев). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии ценных бумаг и фондового рынка. Отмечается, что Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая. Также сообщается, что ранее главой наблюдательного совета банка был