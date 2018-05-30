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Экс-президент стал главой наблюдательного совета наименьшего украинского банка

Экс-президент стал главой наблюдательного совета наименьшего украинского банка (46)

Незалежний Аудитор 2018.05.30 13:06
Среда, 30 Май 2018 12:38 Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета Альпари Банка (Киев). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии ценных бумаг и фондового рынка. Отмечается, что Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая. Также сообщается, что ранее главой наблюдательного совета банка был
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