В Хмельницком чиновник устроил смертельное ДТП (44)

ДонПресс 2018.05.30 17:27

29 мая около 23:50 по Винницком шоссе, на въезде в город Хмельницкий, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Хмельницкой области. По предварительным данным, 38-летний местный житель, управляя автомобилем "Nissan Leaf", не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и столкнулся с прицепом автомобиля "Камаз" под управлением 39-летнего житель города Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.