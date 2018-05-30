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Фокус: Украина

С 1 сентября украинские семьи будут получать "бейби-бокс" при рождении ребенка (56)

НикВести 2018.05.30 14:12
С 1 сентября 2018 года при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "бейби-бокс". Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания. Заместитель министра социальной политики Александра Чуркина отметила, что "бейби-бокс" сможет предотвратить детскую смертность, и помочь бедным семьям. - В мире называют "бейби-бокс", у нас это будет "пакет малыша".
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