С 1 сентября украинские семьи будут получать "бейби-бокс" при рождении ребенка (56)

НикВести 2018.05.30 14:12

С 1 сентября 2018 года при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "бейби-бокс". Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания. Заместитель министра социальной политики Александра Чуркина отметила, что "бейби-бокс" сможет предотвратить детскую смертность, и помочь бедным семьям. - В мире называют "бейби-бокс", у нас это будет "пакет малыша".