С 1 сентября украинские семьи будут получать "бейби-бокс" при рождении ребенка (56)

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- Украинские семьи будут получать специальный "пакет" при рождении ребенка : Телеканал новин "24" 13:01
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