Савченко решила прервать голодовку ради полиграфа (60)

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- Савченко решила прекратить голодовку после почти 70 дней : MIGnews.com.ua 19:08
- Савченко решила прекратить голодовку после почти 70 дней : "Наша газета" (Луганск) 19:07
- Савченко заявила о прекращении голодовки : Gazeta.ua 19:05
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- Савченко решила прервать голодовку : Bigmir)net Новости 18:08
- Савченко прервала голодовку: стала известна причина : Комментарии.UA 18:02
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- Савченко прекратила голодовку перед испытанием на детекторе лжи : Зеркало недели. Украина 17:46
- Савченко решила прервать голодовку : Вести.ua 17:45
- Савченко прекратила голодовку : Телеграф.com.ua 17:43
- Савченко прекратила голодовку : Hronika.info 17:42
- Савченко решила прервать голодовку : РепортерUA 17:41
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