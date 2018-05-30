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Савченко решила прервать голодовку ради полиграфа

Савченко решила прервать голодовку ради полиграфа (60)

Факты 2018.05.30 19:33
18:57 30 мая 2018 Инф. "ФАКТОВ" Находящаяся в СИЗО СБУ народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку для повторного прохождения полиграфа. Об этом сообщается на ее странице в Facebook в среду, 30 мая. "В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе "правды", Надеждой Савченко принято решение прервать голодание для прохождения повторной экспертизы", - говорится в сообщении.
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