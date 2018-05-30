Убили пенсионерку в Костанае (72)

Караван 2018.05.30 21:18

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в частном доме по улице Каирбекова. Информацию в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-лужбе ДВД Костанайской области. По факту убийства жительницы города Костанай проводится досудебное расследование по статье "Убийство".На 17 лет посадили мужчину в Костанайской области, который сжег пенсионерку "В своем доме по улице Каирбекова обнаружено тело 86-летней местной