Накроет новый атмосферный фронт: появился свежий прогноз погоды в Украине (1)

Апостроф 2018.05.30 14:00

Фото: dela.ru В четверг, 31 мая, Украину накроет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дождей будет немного, они пройдут только в отдельных регионах. "Этот фронт малоактивный, температура воздуха хотя и высока, но еще недостаточно контраста, чтобы это выливалось в существенные ливни", - уточнила Диденко.