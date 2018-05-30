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Накроет новый атмосферный фронт: появился свежий прогноз погоды в Украине

Накроет новый атмосферный фронт: появился свежий прогноз погоды в Украине (1)

Апостроф 2018.05.30 14:00
Фото: dela.ru В четверг, 31 мая, Украину накроет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дождей будет немного, они пройдут только в отдельных регионах. "Этот фронт малоактивный, температура воздуха хотя и высока, но еще недостаточно контраста, чтобы это выливалось в существенные ливни", - уточнила Диденко.
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2018.05.31 (1)

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