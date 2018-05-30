Накроет новый атмосферный фронт: появился свежий прогноз погоды в Украине (1)

Апостроф 2018.05.30 14:00
Фото: dela.ru
В четверг, 31 мая, Украину накроет новый атмосферный фронт, который
принесет с собой дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дождей будет немного, они пройдут только в отдельных регионах.
"Этот фронт малоактивный, температура воздуха хотя и высока, но еще
недостаточно контраста, чтобы это выливалось в существенные ливни", -
уточнила Диденко.
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