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Фокус: Украина

Вырублены деревья под самым носом у бакинской мэрии

Вырублены деревья под самым носом у бакинской мэрии (5)

Sputnik Азербайджан 2018.05.30 17:44
На процесс уничтожения деревьев отреагировали только очевидцы, обратившиеся с жалобами в министерство экологии и природных ресурсов АР. БАКУ, 30 мая - Sputnik.
РЕАЛ, ЛИВЕРПУЛЬ, ЧЕМПИОН, ФИНАЛ, ЛИГА, ГОЛКИПЕР, Киев, Украина
2018.05.31 (5)

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