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Фокус: Украина

В Пекине не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу

В Пекине не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу (49)

ИнформБюро.dn.ua 2018.05.31 14:44
Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому вопросу, постоянный представитель КНР в ООН Ма Чжаосюй во 29 мая призвал стороны конфликта прекратить огонь, полностью выполнять Минские соглашения и твердо придерживаться политических методов урегулирования, сообщаетСиньхуа. Ма Чжаосюй отметил, что Китай пристально следит за развитием ситуации на востоке Украины, и выражает озабоченность жертвами среди гражданского
ЦЕРКОВЬ, АВТОКЕФАЛИЯ, ПАТРИАРХ, ПАТРИАРХАТ, ВАРФОЛОМЕЙ, ПОРОШЕНКО, Порошенко, Украина, Киев, Москва, Россия
2018.05.31 (49)

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