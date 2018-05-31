В Пекине не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу (49)

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- Порошенко: Церковь должна быть отделена от государства... соседнего : Спілка православних журналістів 14:45
- Македония обратилась к Вселенскому Патриарху касательно создания независимой от Сербии церкви : ТСН.ua 14:44
- В Пекине не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу : ИнформБюро.dn.ua 14:44
- Патриарх Филарет рассказал, когда украинская церковь получит автокефалию : UATV 14:44
- Порошенко: В Украине больше не будет любимой церкви государства : ForUm 14:34
- В Киеве 80% общественного транспорта нуждается в замене : Finance.UA 14:34
- Филарет рассчитывает на автокефалию уже в июле : Страна.ua 14:32
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Черкаси 14:21
- Порошенко заявил о том, что Томос поможет завершить строение "фантастического европейского государства Украина" : УкропNews.com 14:17
- Нацбанк обіцяє інфляцію нижче 10% до кінця року : Корреспондент.net 14:17
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Одесса 14:17
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Івано-Франківськ 14:14
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Вінниця 14:14
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Житомир 14:14
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Запоріжжя 14:11
- Филарет рассказал, когда церковь в Украине может получить автокефалию (видео) : УНИАН 14:03
- Порошенко заявил о том, что Томос поможет завершить строение "фантастического европейского государства Украина" : Електронні Вісті 14:00
- Уже скоро: Филарет назвал сроки предоставления автокефалии УПЦ : Обозреватель 13:47
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : УСБН Суми 13:46
- Порошенко заявил о том, что Томос поможет завершить строение "фантастического европейского государства Украина" : УНИАН 13:33
- В июле у церкви будет автокефалия - Филарет : QHA Крымские Новости 13:30
- Выступление Порошенко на молитвенном завтраке: "Верю, что УПЦ получит автокефалию" (ВИДЕО) : Паноптикон 13:21
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : Bigmir)net ВИДЕО 13:15
- Филарет: Думаю, что в июле мы получим Томос и автокефалию. ВИДЕО : УкропNews.com 13:15
- Хто підтирається портретами президента: у Туркменістані обшукують туалети громадян : УкропNews.com 13:15
- Филарет назвал реальные сроки получения автокефалии УПЦ (+видео) : Главное 13:05
- Украине могут дать Томос об автокефалии уже в июле, - Филарет : DsNews 13:03
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : FaceNews 13:01
- Автокефалия УПЦ: Филарет озвучил сроки : Trust.UA 12:52
- Порошенко: "Без церкви нет государства, нет нации", о перспективах создания Украинской поместной православной церкви : Hyser 12:49
- "Ближайшее время": патриарх Филарет рассказал, когда украинская церковь получит Томос об автокефалии : Styler РБК-Украина 12:41
- Автокефалия УПЦ: Филарет назвал сроки : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Филарет назвал сроки предоставления автокефалии УПЦ : Главред 12:35
- Порошенко: Церковь должна быть отделена от государства, в первую очередь - от соседнего государства (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 12:30
- Парубий призвал Патриарха Иерусалимского поддержать автокефалию для УПЦ : Газета День 12:29
- Церковь должна быть отделена от государства, и в первую очередь от страны-агрессора, - Порошенко верит, что УПЦ получит автокефалию : УкропNews.com 12:18
- Порошенко уверяет, что после получения Томоса не будет "любимой" государственной церкви : Укринформ 12:17
- Без церкви нет государства, нет нации - Порошенко : УкропNews.com 12:16
- Без церкви нет государства, нет нации - Порошенко : Зеркало недели. Украина 12:16
- Константинополь наконец должен предоставить Украине томос о поместной церкви - Порошенко : ТСН.ua 12:14
- Порошенко: Церковь должна быть отделена от государства, но в первую очередь - от соседнего государства, от страны-агрессора : Гордон 12:05
- Украинская православная церковь получит автокефалию, верит Порошенко : Версии.com 12:01
- Украинская православная церковь получит автокефалию, верит Порошенко : Интерфакс-Україна 11:36
- Церковь должна быть отделена от государства, особенно соседнего государства, - Порошенко : Факты 11:33
- Украинская православная церковь получит автокефалию, уверен Порошенко : Експерт-центр 11:33
- Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию : Телеканал новин "24" 11:30
- Томос для Украины. "Московские попы" готовы обвинить патриарха Варфоломея в расколе : Business Information Network 11:01
- Синод на Фанаре обещал решить вопрос непризнанной Македонской Церкви : Спілка православних журналістів 10:45
- "Каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную поместную церковь", - Патриарх Иерусалимский Теофил III во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием : Верховная Рада Украины 10:30
- Томос для Украины. "Московские попы" готовы обвинить патриарха Варфоломея в расколе : DsNews 10:03
- Создание единой поместной церкви: Парубий озвучил результаты встречи с Патриархом Иерусалимским : Телеканал новин "24" 08:30
- От Кравчука до Порошенко: первому проекту ЕПЦ уже 25 лет : Спілка православних журналістів 07:45
- Украина и Церковь: к выздоровлению и очищению (заметки православного киевлянина) : Одна Родина 01:18