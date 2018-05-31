В Пекине не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу (49)

ИнформБюро.dn.ua 2018.05.31 14:44

Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому вопросу, постоянный представитель КНР в ООН Ма Чжаосюй во 29 мая призвал стороны конфликта прекратить огонь, полностью выполнять Минские соглашения и твердо придерживаться политических методов урегулирования, сообщаетСиньхуа. Ма Чжаосюй отметил, что Китай пристально следит за развитием ситуации на востоке Украины, и выражает озабоченность жертвами среди гражданского