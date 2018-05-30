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Военные взяли под охрану леса в Херсонской области

Военные взяли под охрану леса в Херсонской области (1)

Новое Время 2018.05.30 20:40
Фото: www.dsns.gov. ua Причиной пожаров в Олешковских лесах были умышленные поджоги Украинские военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонской области. Такое решение приняло руководство области во время заседания Совета обороны области после двух умышленных поджогов в регионе. Об этом 30 мая сообщил руководитель ОГА Андрей Гордеев. Дело в том, что в течение последних двух дней в Олешковской лесоохотничьем
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2018.05.31 (1)

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