Военные взяли под охрану леса в Херсонской области (1)

Новое Время 2018.05.30 20:40
Фото: www.dsns.gov. ua
Причиной пожаров в Олешковских лесах были умышленные поджоги
Украинские военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов
Херсонской области.
Такое решение приняло руководство области во время заседания Совета обороны
области после двух умышленных поджогов в регионе.
Об этом 30 мая сообщил руководитель ОГА Андрей Гордеев.
Дело в том, что в течение последних двух дней в Олешковской лесоохотничьем
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