Военные взяли под охрану леса в Херсонской области (1)

Новое Время 2018.05.30 20:40

Фото: www.dsns.gov. ua Причиной пожаров в Олешковских лесах были умышленные поджоги Украинские военные совместно с лесниками заступают на охрану лесов Херсонской области. Такое решение приняло руководство области во время заседания Совета обороны области после двух умышленных поджогов в регионе. Об этом 30 мая сообщил руководитель ОГА Андрей Гордеев. Дело в том, что в течение последних двух дней в Олешковской лесоохотничьем