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Матч Украины с Албанией все же состоится (47)

Dynamomania.com 2018.05.30 23:03
Контрольная игра сборной Украины с Албанией все же состоится. Такое решение приняла ФИФА. Там пришли к выводу, что стадион в курортном городе Эвиан-ле- Бен подходит для матча такого уровня, сообщает телеканал "Футбол 1". Спарринг с Албанией состоится, как и было запланировано - 3 июня. Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что контрольный матч с албанцами могут отменить: "Стадион, предоставленный для
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2018.05.31 (47)

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