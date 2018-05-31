Матч Украины с Албанией все же состоится (47)

2018.05.31 (47)2018.05.30 (10) →
- Украина - Марокко. Где и когда смотреть товарищеский матч : Еспресо TV 11:34
- Матч Албания - Украина все-таки состоится на стадионе... без зрительских мест (фото) : Факты 11:33
- ФИФА одобрила стадион для сборной Украины : Комментарии.UA 11:32
- ФИФА вынесла решение по матчу Украина - Албания : Про Футбол 11:29
- ФИФА одобрила стадион для товарищеского матча Албания - Украина : Arena.press 11:12
- ФИФА одобрила стадион для матча Украина - Албания : УРА-Информ 10:57
- ФИФА одобрила стадион для товарищеского матча Албания - Украина : РБК-Україна 10:41
- Матч Украина - Албания состоится: ФИФА одобрила стадион в Эвиане : NewsOne 10:39
- Товарищеский матч Украина - Албания состоится - ФИФА : Гордон 10:35
- В ФИФА приняли решение по матчу Албания - Украина : Прессинг.net.ua 10:34
- Сборная Украины все же сыграет против Албании на "школьном" стадионе : Znaj.ua 10:16
- ФИФА разрешила провести матч Албания-Украина на стадионе в Эвиане : ПрессОрг24 10:16
- Марокко - Украина: онлайн трансляция : Arena.press 10:12
- ФИФА одобрила стадион для матча Украина - Албания : Arena.press 10:12
- Збірна України провела перше тренування на французькій землі : МИГ Запорожья 10:04
- ФИФА разрешила провести матч Албания-Украина на стадионе в Эвиане : Українські національні новини 10:03
- Матч Албания - Украина состоится в Эвиане : MatchDay 09:59
- Учительница в США прославилась, исправив ошибки в письме Донадьда Трампа : Vashgolos.net 09:59
- ФИФА: матчу Албания - Украина быть : Футбольный Клуб 09:36
- ФИФА принудила Украину к матчу с Албанией : DsNews 09:33
- В Башкирии директор предприятия не выплатил сотрудникам 700 тысяч рублей зарплаты : Новости@MAIL.RU 09:31
- ФИФА одобрила стадион для матча Украина - Албания : Корреспондент.net 09:31
- ФИФА разрешила провести матч Албания - Украина на плохом стадионе : Страна.ua 09:17
- Сборная Украины все же сыграет с Албанией : Телеграф.com.ua 09:13
- Горячая новость! В ФИФА приняли решение по матчу Албания - Украина… : Zbirna.com 09:09
- Матч Украина - Албания все-таки должен состояться в Эвиане : ЗА Київ 09:09
- Сборная Украины все же сыграет с Албанией : XSPORT.ua 09:08
- ФИФА одобрил проведение матча Албания - Украина : 112.ua 09:00
- Марокко - Украина. Матч начнется в 21.00 : Tribuna.com Украина 08:54
- ФИФА разрешила проводить матч Албания-Украина на стадионе в Эвиане : Українські Новини 08:44
- Футбольный поединок Украина-Албания все-таки состоится : UA.news 08:44
- ФИФА разрешила проводить матч Украина - Албания в Эвиане, - СМИ : Футбол 24 08:34
- Матч сборной Украины с Албанией пройдет на раскритикованном Шевченко стадионе - СМИ : Гордон 08:05
- Матч Украина - Албания все-таки состоится : Динамо Киев от Шурика 07:29
- Руслан Малиновский: "Сборная Марокко - очень серьезный соперник" : Динамо Киев от Шурика 07:29
- Главные новости футбола 30 мая: в Украине покажут ЧМ-2018, команда Шевченко прибыла в Эвиан : Футбол 24 07:04
- Где покажут ЧМ-2018, о матче Украина - Албания, здоровье Салаха. Главные новости за 30 мая : UA-Футбол 06:54
- ФИФА одобрила стадион для товарищеского мачта Украина-Албания : ЛІГАБізнесІнформ 06:37
- Сборная Украины таки сыграет товарищеский матч с Албанией : Спорт.ua 01:44
- Матч Албания - Украина все же состоится : LikeNews 00:56
- Матч Украина - Албания состоится на стадионе не соответствующего уровня : iSport.ua 00:46
- Матч Украина - Албания состоится на стадионе не соответствующего уровня : Bigmir)net СПОРТ 00:44
- Матч Албания - Украина состоится 3 июня : Campeones.ua 00:18
- Матч Албания - Украина все же состоится : Zakarpatie.com.ua 00:09
- Матч Украина - Албания состоится на стадионе не соответствующего уровня : Bigmir)net Новости 00:08
- Украина все же сыграет с Албанией : Ukrainefootball.net 23:56
- Шевченко: Команда собралась боевым составом : UA-Футбол 23:55
- ФИФА разрешила проводить матч Украина - Албания на стадионе в Эвиане - источник : UA-Футбол 23:55
- Матч Албания - Украина состоится на стадионе в Эвиане : Tribuna.com Украина 23:54
- 10 п'яних українських студентів в одній автівці влаштували серйозну ДТП в Польщі : Криминал.TV 23:54
- Матч Украины с Албанией все же состоится : Террикон 23:50