Матч Украины с Албанией все же состоится (47)

Dynamomania.com 2018.05.30 23:03

Контрольная игра сборной Украины с Албанией все же состоится. Такое решение приняла ФИФА. Там пришли к выводу, что стадион в курортном городе Эвиан-ле- Бен подходит для матча такого уровня, сообщает телеканал "Футбол 1". Спарринг с Албанией состоится, как и было запланировано - 3 июня. Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко говорил, что контрольный матч с албанцами могут отменить: "Стадион, предоставленный для