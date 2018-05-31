"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража (2)

Kramatorsk.info 2018.05.30 17:07

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии. "Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме". "Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных