"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать $2,6 млрд в Швейцарии по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража (2)

Kramatorsk.info 2018.05.30 17:07
"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" пытается принудительно
взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.
"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на
территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения
Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по
транзитному контракту", - сказали журналистам в "Газпроме".
"Однако на текущий момент "Газпром" не получал никаких официальных
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