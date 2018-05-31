Екс-депутат Держдуми: якби замах стався у Великій Британії чи США, то скандал був би неймовірний (22)

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- Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой : МедиаПорт 01:08
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ критикует решение инсценировать смерть Бабченко : Крым.Реалии RFE/RL 00:54
- Самая сексуальная телеведущая подставила попу на удачу сборной на ЧМ-2018 : iSport.ua 00:46
- Если он обратится в соответствующие органы, то Бабченко предоставят гражданство Украины, - Геращенко : УкропNews.com 00:45
- В ОБСЕ раскритиковали распространение ложной информации об убийстве Бабченко : ТСН.ua 00:43
- Воскрешение Бабченко : СНІП 00:42
- Порошенко: Я знал, что Бабченко живой : Gazeta.ua 00:35
- Екс-депутат Держдуми: якби замах стався у Великій Британії чи США, то скандал був би неймовірний : Українські національні новини 00:33
- Комитет защиты журналистов требует у Киева разъяснений чрезвычайных мер при инсценировке убийства Бабченко : Страна.ua 00:32
- На CNN в шоке: киевские путчисты оболгали Россию и заставили лгать с ними западный мир : Досье - Киев 00:27
- Петр Порошенко встретился с Бабченко : ДонПресс 00:27
- В Херсонской области полицейский шантажировал госслужащего, который ходил пьяный с пистолетом : Преступности.нет 00:23
- Порошенко поблагодарил Бабченко за провал российского сценария провокации : Публичные люди 00:23
- Комитет защиты журналистов просит Украину объяснить инсценировку убийства Бабченко : #Буквы 00:19
- Гройсман поблагодарил СБУ за "эффективную спецоперацию" в раскрытии покушения на Бабченко : Arena.press 00:12
- Как в голливудском боевике: киллер Бабченко планировал убить 30 человек, а также заложить для будущих терактов 300 автоматов : Комсомольская правда Балканы 00:12
- Сенатор Лилия Гумерова пригласила руководителя ОАО "РЖД" на празднование 100-летия Башкортостана : Башинформ 00:12
- Порошенко знал об инсценировке "убийства" Бабченко : НикВести 00:12
- Инсценировка убийства Бабченко: в Комитете защиты журналистов потребовали Украину объясниться : NewsMir.info 00:10
- "Хоронили Бабченко, порвали два Фейсбука": в сети обрадовались первому посту журналиста после "воскрешения" : Антикор.com.ua 00:10
- "Убийство" Бабченко было инсценировкой: подробности спецоперации СБУ (ВИДЕО) : NewsMir.info 00:10
- Порошенко знал об инсценировке убийства Бабченко : ГолосUA 00:05
- "Убийство" Бабченко было инсценировкой: подробности спецоперации СБУ (ВИДЕО) : Новости Крыма за 15 минут 00:02
- Было ясно с самого начала: недоработки спецслужбы в инсценировке убийства Бабченко : Вести-UA 00:01
- Хоронили Бабченко, порвали два Фейсбука: первый пост журналиста после "воскрешения" : Вести-UA 00:01
- МИД России обвиняет Киев в "русофобской лжи" : Крым.Реалии RFE/RL 23:54
- "За убийство получил 15 тысяч долларов": СБУ задержала убийцу Бабченко и назвала заказчика : Kordon.com.ua 23:53