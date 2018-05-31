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Екс-депутат Держдуми: якби замах стався у Великій Британії чи США, то скандал був би неймовірний

Екс-депутат Держдуми: якби замах стався у Великій Британії чи США, то скандал був би неймовірний (22)

Українські національні новини 2018.05.31 00:33
КИЇВ. 31 травня. УНН. Якщо українські українські дипломати правильно використають ситуацію з Бабченко, то для РФ і Путіна це може мати міжнародні наслідки.
АРКАДИЙ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, СКОРАЯ, СПИН, КИЕВ, Бабченко, Россия, Киев, Украина, Москва
2018.05.31 (22)

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