Аркадий Бабченко жив, - его убийство инсценировала СБУ, чтобы задержать заказчика (19)

061.ua Запорожье 2018.05.30 18:01

5206 Бабченко не убивали, но готовили покушение. Он узнал об этом месяц назад Российский журналист Аркадий Бабченко жив. Сегодня он пришел на брифинг СБУ, на котором рассказали о спецоперации с участием журналиста, сообщает пресс-служба ведомства. Инсценировка убийства Бабченко позволила собрать доказательства против заказчика. По сообщению СБУ, завербованный российскими спецслужбами гражданин Украины Г. Пообещал за убийство Бабченко 30 тысяч долларов.