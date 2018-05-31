Аркадий Бабченко жив, - его убийство инсценировала СБУ, чтобы задержать заказчика (19)

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- Друзья и коллеги Бабченко празднуют "воскрешения" журналиста : ТСН.ua 00:44
- Спасение Бабченко: "Репортеры без границ" назвали операцию новым шагом в информационной войне : ТСН.ua 00:44
- В МИД России отреагировали на "воскрешение" Бабченко : Українські Новини 00:44
- Сначала докажите: Путин мог намекать на убийство Бабченко Избранное : Главкор 00:43
- Бабченко эмоционально прокомментировал свое "убийство" : Винница Реал 00:32
- В ОБСЕ к инсценировке убийства Бабченко отнеслись критично : Realist.online 00:32
- Порошенко знал об инсценировке "убийства" Бабченко : FaceNews 00:31
- "Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко : УСБН Одесса 00:17
- "Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко : УСБН Івано-Франківськ 00:14
- Операция "Инсценировка": кого еще "убивала" и "похищала" украинская спецслужба : ТСН.ua 00:13
- Порошенко встретился с Бабченко : Arena.press 00:12
- Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко : Arena.press 00:12
- Порошенко на встрече с Бабченко: "Мы научились защищать страну" : Сегодня.ua 00:12
- Комитет защиты журналистов призвал Украину объяснить необходимость инсценировки убийства Бабченко : Громадське телебачення 00:06
- Гибель и воскрешение Аркадия Бабченко показали глобальную миссию Украины, - Романенко : В Кулаке 00:04
- Геращенко пояснив необхідність інсценування вбивства Бабченка : 112.ua 00:00
- ОБСЕ осудила инсценировку убийства Бабченко : Телеканал новин "24" 00:00
- В день убийства Бабченко в его доме побывала полиция - СМИ : Kordon.com.ua 23:53
- В полиции показали фоторобот вероятного убийцы Бабченко: фото : Kordon.com.ua 23:53
- Убийство Бабченко: полиция сообщила важные подробности о пистолете : Kordon.com.ua 23:53