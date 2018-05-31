Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Журналист Аркадий Бабченко - жив. СБУ "разыграла" его убийство и задержала киллера, - ФОТО

Журналист Аркадий Бабченко - жив. СБУ "разыграла" его убийство и задержала киллера, - ФОТО (7)

057.ua Харьков 2018.05.30 19:01
подробности Надежный источник Скрипник Олег Михайлович Редактор ленты новостей 1943 Новость о убийстве известного журналиста из России Аркадия Бабченко появилась 29 мая в 9 часов вечера. Якобы, он получил три ранения в спину и скончался в машине скорой помощи. По словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, убийца поджидал Бабченко в его подъезде. "В доме закончился хлеб.
АРКАДИЙ, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, СПИН, УБИЙЦА, СПЕЦСЛУЖБА, Бабченко, Геращенко, Грицак, Россия, Украина, Киев
2018.05.31 (7)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018