Журналист Аркадий Бабченко - жив. СБУ "разыграла" его убийство и задержала киллера, - ФОТО (7)

057.ua Харьков 2018.05.30 19:01

подробности Надежный источник Скрипник Олег Михайлович Редактор ленты новостей 1943 Новость о убийстве известного журналиста из России Аркадия Бабченко появилась 29 мая в 9 часов вечера. Якобы, он получил три ранения в спину и скончался в машине скорой помощи. По словам члена коллегии МВД Антона Геращенко, убийца поджидал Бабченко в его подъезде. "В доме закончился хлеб.