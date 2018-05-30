Обзор прессы: Порошенко пригрозил Газпрому взысканием акций Северного потока (3)

Голос Правди 2018.05.30 15:40
В Швейцарии, Великобритании, Нидерландах началось принудительное взыскание
2,6 млрд долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража по спору
с "Нафтогазом".
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в
Facebook.
"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с
"Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато
обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности
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