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Фокус: Украина

Дональд Трамп пригласил Ким Кардашьян в Белый дом на официальную встречу (37)

Hyser 2018.05.30 18:50
Автор: Анна Коломиец Американская светская львица намерена провести беседу с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В прошлом году дело 62-летней Элис Мари Джонсон стало резонансным, когда Ким Кардашьян поделилась его подробностями с поклонниками в социальной сети Twitter. Как писала светская львица, женщина была приговорена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в 1997 году по
КИМ, ДОНАЛЬД, ДЖОНСОН, ПОМИЛОВАНИЕ, НАРКОТИК, ИВАНКА, Джонсон, Клинтон, США
2018.05.31 (37)

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