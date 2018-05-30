Дональд Трамп пригласил Ким Кардашьян в Белый дом на официальную встречу (37)

Hyser 2018.05.30 18:50

Автор: Анна Коломиец Американская светская львица намерена провести беседу с действующим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В прошлом году дело 62-летней Элис Мари Джонсон стало резонансным, когда Ким Кардашьян поделилась его подробностями с поклонниками в социальной сети Twitter. Как писала светская львица, женщина была приговорена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в 1997 году по