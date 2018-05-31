Зидан получил предложение о трудоустройстве от украинского клуба (69)

UA-Футбол 2018.05.31 19:55

Так вот ради чего все это... Зинедин Зидан получил оригинальное предложение о трудоустройстве. Клуб из Первой лиги Николаев на своем твиттер-аккаунте опубликовал фото французкого специалиста с хэштегом #WelcomeToMykolaiv. Сегодня стало известно о том, что Зидан покинул мадридский Реал, который он возглавлял с 2016-го года. #WelcomeZidane pic.twitter.com/vlChCP4c4y - MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 мая 2018 г. Источник: твиттер МФК Николаев