Туристическая полиция в Одессе будет работать с 1 июня до 30 сентября (3)

Контекст-Причерноморье 2018.05.30 18:28

ОДЕССА, 30 МАЯ 2018 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ - В Одессе запустили туристическую полицию, которая будет работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября, передает корреспондент ИА "Контекст- Причерноморье". Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте коммуникации МВД Украины. По информации департамента, сегодня, 30 мая, на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе открылась первая станция туристической