Туристическая полиция в Одессе будет работать с 1 июня до 30 сентября (3)

Контекст-Причерноморье 2018.05.30 18:28
ОДЕССА, 30 МАЯ 2018 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ - В Одессе запустили
туристическую полицию, которая будет работать с 1 июня до окончания
туристического сезона - 30 сентября, передает корреспондент ИА "Контекст-
Причерноморье".
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте коммуникации МВД
Украины.
По информации департамента, сегодня, 30 мая, на территории курортного
комплекса "Аркадия" в Одессе открылась первая станция туристической
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