В львівських бізнес-центрах вибухівки не знайшли (5)

ГалIнфо 2018.05.30 20:37

Вибухівки в львівських бізнес-центрах правоохоронці не виявили. Поліцейські встановлюють особу псевдомінера, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, - відділ комунікації поліції Львівської області. Інформація про замінування дев'ятьох бізнес-центрів у Львові, три з яких розташовані на вулиці Науковій, два - на Промисловій, інші - на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка, до поліції надійшла