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Фокус: Украина

В львівських бізнес-центрах вибухівки не знайшли (5)

ГалIнфо 2018.05.30 20:37
Вибухівки в львівських бізнес-центрах правоохоронці не виявили. Поліцейські встановлюють особу псевдомінера, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, - відділ комунікації поліції Львівської області. Інформація про замінування дев'ятьох бізнес-центрів у Львові, три з яких розташовані на вулиці Науковій, два - на Промисловій, інші - на вулицях Героїв УПА, Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка, до поліції надійшла
ЗАЙЦЕВА, ХАРЬКОВ, ЗАЙЦЕВ, ПЕРЕПЕЛИЦА, СУД, ПОСОЛ, Дронов, Зайцев, Перепелица, Козырь, Зайцева, Харьков, Киев, Сумы, Украина
2018.05.31 (5)

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